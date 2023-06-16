Экономика

Абдулмуслим Абдулмуслимов посетил стенд Чеченской республики

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Председатель Правительства Республики Дагестан Абдулмуслим Абдулмуслимов на Петербургском международном экономическом форуме-2023 посетил стенд братской Чеченской республики.

Главу дагестанского кабинета министров встретил и поприветствовал Председатель Правительства Чеченской Республики Муслим Хучиев.

Председатель Правительства ЧР отметил, что в Чеченской Республике очень ценят сложившиеся тёплые отношения с Дагестаном и передают крепкий дружественный салам всему дагестанскому народу.

Абдулмуслим Абдулмуслимов, в свою очередь, выразил уверенность, что встреча станет продолжением экономического и культурного диалога между братскими регионами.

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