Абдулмуслим Абдулмуслимов посетил пшеничные и рисовые поля в Кизлярском районе

Абдулмуслим Абдулмуслимов прибыл с рабочим визитом в Кизлярский район. Здесь Председатель Правительства Дагестана посетил пшеничные и рисовые поля ООО Агрофирмы «Арешевка».

В общей сложности в хозяйстве засеяно 700 гектаров пшеницей и рисом, что, по словам директора ООО » Арешевка» Хайбулы Хайбулаева, стало возможным благодаря помощи от государства в решении проблемы с водообеспечением и субсидированием.

«Благодаря помощи в обеспечении подачи воды, оказанной Председателем Правительства республики Абдулмуслимом Абдулмуслимовым, в этом году у нас ожидается хороший урожай», — сказал директор агрофирмы.

В свою очередь, премьер республики положительно оценил результаты работы агрофирмы, отметив, что производство риса является для республики одним из самых перспективных направлений.

«За последние пять лет площади под рисом в республике увеличились на 8 тыс га. На перспективу — мы ставим цель довести площадь посева до 40 тысяч гектар», — сказал Председатель Правительства Республики Дагестан.