Экономика

Абдулмуслим Абдулмуслимов посетил Ногайский район

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Вице-премьер Абдулмуслим Абдулмуслимов посетил Ногайский район для обсуждения проблемы опустынивания земель. Обозначили также социально-экономические проблемы муниципалитета.

Абдулмуслимов отметил, что проблему опустынивания пастбищ в северной зоне Дагестана обсуждали в Совете Федерации. Вице-премьер выступил с докладом перед сенаторами. Вопрос включили в проект постановления.

На совещании также обсудили развитие аграрного потенциала района.

В Ногайском районе запланировано проведение почвенно-агроэкологического обследования и качественной оценки земель, геоботанического обследования. Финансирование направят и на агромелиоративные и фитомелиоративные работы.

На территории района пробурят 120 артезианских скважин, создадут откормочные площадки, возобновят работу питомника лесных насаждений.

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