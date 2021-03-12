Вице-премьер Абдулмуслим Абдулмуслимов посетил Ногайский район для обсуждения проблемы опустынивания земель. Обозначили также социально-экономические проблемы муниципалитета.

Абдулмуслимов отметил, что проблему опустынивания пастбищ в северной зоне Дагестана обсуждали в Совете Федерации. Вице-премьер выступил с докладом перед сенаторами. Вопрос включили в проект постановления.

На совещании также обсудили развитие аграрного потенциала района.

В Ногайском районе запланировано проведение почвенно-агроэкологического обследования и качественной оценки земель, геоботанического обследования. Финансирование направят и на агромелиоративные и фитомелиоративные работы.

На территории района пробурят 120 артезианских скважин, создадут откормочные площадки, возобновят работу питомника лесных насаждений.