Абдулмуслим Абдулмуслимов посетил консервный завод в Ботлихе

ООО «Аквариус» — консервный завод, размещённый в Балтийском районе. Он известен по продукции Ambre на прилавках, здесь выпускаются соки, компоты, варения, урбеч, маринады. Предприятие регулярно участвует в региональных и федеральных конкурсах.

Председатель Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов посетил завод и ознакомился с линиями производства предприятия. Он отметил высокое качество выпускаемой здесь продукции. Наряду с этим он порекомендовал наладить выпуск соков в мелкой таре, в частности — в бумажной.