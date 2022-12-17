Экономика

Абдулмуслим Абдулмуслимов посетил консервный завод в Ботлихе

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ООО «Аквариус» — консервный завод, размещённый в Балтийском районе. Он известен по продукции Ambre на прилавках, здесь выпускаются соки, компоты, варения, урбеч, маринады. Предприятие регулярно участвует в региональных и федеральных конкурсах.

Председатель Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов посетил завод и ознакомился с линиями производства предприятия. Он отметил высокое качество выпускаемой здесь продукции. Наряду с этим он порекомендовал наладить выпуск соков в мелкой таре, в частности — в бумажной.

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