Общество

Абдулмуслим Абдулмуслимов посетил интернат для детей с ОВЗ

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Дом-интернат «Забота» посетил Председатель Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов в преддверии Международного дня инвалидов. В учреждении сейчас находится 135 воспитанников. А. Абдулмуслимов ознакомился с условиями, созданными для их проживания и развития. Также он поговорил с руководителем Умой Качаловой на предмет наличия нужд, на что она отметила достаточную обеспеченность материально-техническим оснащением. Однако посетовала на отсутствие безопасного ограждения.

Детям в процессе визита были переданы продукты питания и предметы необходимости.

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