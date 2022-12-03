Абдулмуслим Абдулмуслимов посетил интернат для детей с ОВЗ

Дом-интернат «Забота» посетил Председатель Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов в преддверии Международного дня инвалидов. В учреждении сейчас находится 135 воспитанников. А. Абдулмуслимов ознакомился с условиями, созданными для их проживания и развития. Также он поговорил с руководителем Умой Качаловой на предмет наличия нужд, на что она отметила достаточную обеспеченность материально-техническим оснащением. Однако посетовала на отсутствие безопасного ограждения.

Детям в процессе визита были переданы продукты питания и предметы необходимости.