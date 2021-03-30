Экономика

Абдулмуслим Абдулмуслимов посетил фирму «Согратль» Кумторкалинского района

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Овцеводство является основой животноводства Дагестана. Более семидесяти процентов общего поголовья овец составляет дагестанская горная порода. Её выведение началось в тридцатые годы двадцатого века. Одним из первых хозяйств региона, которые начали селекционо-племенную работу ещё в 1950 году стало хозяйство «Согратль». Для ознакомления с работой, которая направлена на сохранение породных качеств животных в современных условиях, в Кумторкалинский район приехал Абдулмуслим Абдулмуслимов. Вице-премьер РД посетил агрофирму «Согратль». Данное хозяйство, по словам заместителя Председателя Правительства РД, является базовым по разведению овец дагестанской горной породы. Положительный опыт селекционно-племенных мероприятий предприятия будет распространяться для развития данной отрасли.

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