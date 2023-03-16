Абдулмуслим Абдулмуслимов поручил вице-премьеру изучить состояние Буйнакской психиатрической больницы

На заседании Правительства министр здравоохранения РД Татьяна Беляева выступила с докладом о состоянии организации оказания психиатрической помощи населению республики.

В своей презентации она в том числе представила фотографии, отражающие ненадлежащее состояние некоторых отделений Буйнакской психиатрической больницы.

Как рассказала министр, учреждение нуждается в дополнительном строительстве зданий для женского и туберкулезного отделений взамен сбороно-щитовых конструкций, которые не подлежат ремонту. Между тем, в Буйнакской психиатрической больнице в 2020-2021 годах проведены ремонтные работы в здании пищеблока, прачечной с заменой части кровли главного корпуса.

Абдулмуслим Абдулмуслимов поручил вице-премьеру Абдурахману Махмудову, курирующему сферу здравоохранения, немедленно выехать в Буйнакск и проинспектировать санитарное состояние помещений указанных отделений больницы.