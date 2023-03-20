Абдулмуслим Абдулмуслимов поручил уже сейчас начать подготовку к осенне-зимнему периоду 2023-2024 гг.

Соответствующее поручение премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов дал в ходе заседания Оперштаба, обращаясь к главам муниципальных образований и руководителям структур, ответственных за ЖКХ с рекомендаций и уделить особое внимание проблемным вопросам отрасли.

«В последние годы мы делаем очень большую работу по строительству социальных, культурных, бытовых объектов, но уделяли недостаточное внимание сфере ЖКХ. Поэтому в этом году основной уклон нам надо сделать на работу по реформированию системы ЖКХ.

Подготовка к ОЗП 2023-2024 гг. должна проходить совсем в другом русле. Чтобы у нас не повторялись случаи, которые происходили в республике из-за небольших изменений погодных условий, как это было в прошлом году и в начале этого года, мы все прекрасно знаем к чему это привело», — сказал он.