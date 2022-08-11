Абдулмуслим Абдулмуслимов поручил увеличить охват тестированием на COVID-19

Премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов в рамках заседания Оперштаба подчеркнул особую важность охвата тестированием населения на выявление возбудителя новой коронавирусной инфекции для ранней диагностики заболевания, учитывая высокую заразность распространяющегося вируса.

Сегодня охват тестированием в республике не соответствует требуемому нормативу (145,5 исследований при нормативе 150 исследований на 100 тыс. населения в сутки):

«Необходимо организовать охват населения тестированием и обеспечить выполнение его норматива».

При достигнутом в республике 89%-м охвате вакцинацией подлежащего населения, охват ревакцинацией на сегодняшний день составляет 17%.