Абдулмуслим Абдулмуслимов поручил ускорить завершение процедуры банкротства ГУПов в сфере АПК

Председатель Правительства Абдулмуслим Абдулмуслимов в пятницу принял участие в заседании президиума Арбитражного суда Дагестана.

В рамках мероприятия были подведены итоги работы суда за первое полугодие 2022 года, поставлены задачи на следующий период.

Премьер-министр Дагестана подчеркнул, что Арбитражным судом региона сегодня выполняется большая работа по защите прав и законных интересов участников экономических отношений. Ежегодно здесь рассматриваются несколько тысяч исковых заявлений.

По рассмотренным за отчетный период делам были заявлены требования о взыскании 4 млрд 10 млн 247 тыс. рублей, удовлетворены требования на сумму 2 млрд 61 млн 891 тыс. рублей.

Затягивание процедур банкротства, в конечном итоге, влияет эффективность этих предприятий, на качество предоставляемых услуг населению. Считаю, что по этому направлению нам необходимо усиливать работу», — отмерил Председатель Правительства.

Абдулмуслим Абдулмуслимов также сообщил, что за первое полугодие 2022 года в защиту интересов Правительства республики в Арбитражном суде рассмотрено 53 дела. В пользу казны Республики Дагестан взысканы денежные средства в размере 638 млн рублей.

Общее количество рассмотренных судом дел и заявлений за первое полугодие 2022 года составляет 6897, что на 15,2% больше, чем рассмотрено в 1 полугодии 2021 года. Среднемесячная нагрузка по рассмотрению дел и заявлений на одного судью в первом полугодии 2022 года в сравнении с аналогичным периодом 2021 года увеличилась на 35,9 % и составила 125,2 дел и заявлений в месяц.

В заключение Абдулмуслим Абдулмуслимов выразил благодарность всем судьям и работникам аппарата суда за проделанную работу.