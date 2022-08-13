Абдулмуслим Абдулмуслимов поручил ускорить темпы работ в строящейся школе в селе Львовский №1

Председатель Правительства Абдулмуслим Абдулмуслимов посетил с рабочим визитом Бабаюртовский район.

В рамках поездки Абдулмуслим Абдулмуслимов проверил, как исполняются поручения, данные Главой РД Сергеем Меликовым в ходе его визита в 2021 году, посетил строящиеся и ремонтируемые объекты образования, мелиорации и АПК, ветеринарную лабораторию, а также провёл совещание по вопросам социально-экономического развития муниципалитета.

Первым пунктом инспектирования стала стройплощадка школы на 216 ученических мест в селе Львовский №1, строящаяся по поручению Главы РД Сергея Меликова.

На строительство объекта в рамках республиканской инвестиционной программы в целом направлено более 330 млн рублей. Здание школы состоит из 4 блоков разной этажности. На территории школы предусматривается строительство площадок для подвижных игр и общеразвивающих упражнений, беговой дорожки, футбольного поля, воркаут площадки и хозяйственных объектов.

На сегодняшний день проводятся работы по стяжке пола, внутренней отделке, установке дверей и окон, отделке фасада, благоустройству территории и так далее.

Темпы строительства, по оценке, отстают от графика на 2 месяца, но подрядчик заверяет, что завершит все строительные работы к концу 2022 года.

Абдулмуслим Абдулмуслимов подверг критике уровень организации работ, поручив ускорить их темпы.

Жители села Львовский-1 выразили благодарность Сергею Меликову, Абдулмуслиму Абдулмуслимову за возведение школы, отметив, что это долгожданный объект для жителей населённого пункта.