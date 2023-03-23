Абдулмуслим Абдулмуслимов поручил ускорить строительство объекта водоснабжения 5 сел Гергебильского района

«Учитывая, что дебет имеющихся источников водоснабжения уменьшается, жители этих сел испытывают дефицит в питьевой воде. Мероприятия по разработке проектной документации по обеспечению водоснабжения сел Хвартикуни, Куркми, Кикуни и Гергебиль были включены в РИП в 2020 году и до сегодняшнего дня не реализованы», — указал глава кабмина Дагестана.

Министр строительства, архитектуры и ЖКХ РД Артур Сулейманов сообщил, что в целях улучшения водоснабжения указанных сел Гергебильского района в Республиканскую инвестиционную программу в 2020 году были включены мероприятия по разработке проектной документации.

«Были проведены торги, победителем определена компания ООО «СПИКС», которая в значительной мере уменьшила цену контракта. Компания не выполняет свои обязательства по многим объектам. В связи с недобросовестным исполнением контрактных обязательств заказчиком объекта 1 июня 2022 г. было принято решение расторгнуть контракт в одностороннем порядке с включением организации ООО «СПИКС» в реестр недобросовестных поставщиков.

В настоящее время по указанному объекту актуализирована исходно-разрешительная документация и по новой разрабатывается задание на проектирование», — проинформировал глава ведомства.

Численность указанных сел составляет свыше 12 тысяч человек.