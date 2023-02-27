Абдулмуслим Абдулмуслимов поручил учесть мнение бизнеса при формировании плана мероприятий по подготовке к отопительному сезону в следующем году

На заседании Оперштаба выступила депутат Народного Собрания РД, руководитель ДРО «Опора России» Зульгимар Тагибова, которая рассказала о многочисленных жалобах со стороны представителей бизнеса, связанных с «веерными отключениями».

Абдулмуслим Абдулмуслимов поручил при формировании плана мероприятий по подготовке к ОЗП 2023-2024гг. учесть особенно те муниципалитеты, в которых функционируют крупные промышленные объекты, чтобы производство не приостанавливалось. Также глава кабмина попросил детально обсудить План ОЗП с учетом пожеланий всех глав МО и представителей бизнеса.