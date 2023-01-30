Абдулмуслим Абдулмуслимов поручил проработать возможность эксплуатации трансформаторов КЭМЗа в дагестанской энергетике

В ходе экскурсии по Кизлярскому электромеханическому заводу главе кабмина Дагестана Абдулмуслиму Абдулмуслимову рассказали о налаженном производстве и серийном выпуске силовых, масляных траснформаторов ТМГ-250 и ТМГ-400 мощностью 250 и 400 кВа.

Как рассказал главный конструктор КБ-ТНП Концерна КЭМЗ Гимбат Гимбатов, устройство имеет ряд конструктивных особенностей, которые обеспечивают как удобство транспортировки, так и последующей эксплуатации на тяговых и трансформаторных подстанциях. В отличии от «сухих» моделей с воздушным охлаждением, именно масляные являются более устойчивыми к колебаниям температуры воздуха и влажности.

Премьер-министр положительно оценил данное производство и поручил Первому вице-премьеру РД Манвелу Мажонцу совместно с генеральным директором ПАО «Россети Северный Кавказ» Романом Левченко проработать вопрос о возможности поставок силовых трансформаторов для установки на территории Республики Дагестан с учетом высокого качества оборудования.