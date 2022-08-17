Абдулмуслим Абдулмуслимов поручил проработать вопрос запуска программы по профилактике йодного дефицита в Дагестане

В рамках визита в Республиканский диагностический центр Председатель Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов побеседовал с врачом эндокринологом Кариной Алиметовой.

Премьер поинтересовался у врача ситуацией с заболеваемостью сахарным диабетом и проблемами с щитовидной железой у жителей республики.

Говоря о заболеваниях щитовидной железы, Карина Алиметова отметила, что в республике наблюдается природный йодный дефицит, который дает разрастание щитовидной железы. Карина Алиметова предложила запустить программу по профилактике йодного дефицита

«Она не такая затратная, там буквально нужна йодированная соль и препараты йода, чтобы раздавали в женских консультациях, в детских садах и вводили в питание», — сказала она.

Выслушав врача, Абдулмуслим Абдулмуслимов поручил вице-премьеру Мураду Казиеву взять на контроль вопрос и рассмотреть возможность запуска программы.