Здравоохранение

Абдулмуслим Абдулмуслимов поручил проработать вопрос оказания дополнительных мер поддержки медицинским работникам

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На заседании Правительства Дагестана в ходе обсуждения проекта Плана мероприятий по развитию здравоохранения Республики Дагестан до 2025 года и на период до 2030 года, глава кабмина Абдулмуслим Абдулмуслимов обратил внимание на проблему нехватки кадров в первичном звене в сельских поселениях — дефицит составляет более 500 работников.

«Один из инструментов решения вопроса – программа «Земский доктор». С ее помощью с 2012 года в сельскую местность привлечено 1900 специалистов. Но, к сожалению, эта программа не снимает остроту вопроса. Как правило, выполнив условия соглашения, медицинские работники возвращаются в города.

Главная причина – отсутствие перспектив и дальнейших стимулов продолжения профессиональной служебной деятельности. Поэтому представляется целесообразным установление дополнительных мер социальной поддержки медицинским работникам, в том числе и на муниципальном уровне», — подчеркнул премьер.

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