Абдулмуслим Абдулмуслимов поручил проанализировать участившиеся случаи отравлений угарным газом

На заседании Оперштаба рассматривался вопрос участившихся в регионе случаев отравлений угарным газом, связанных с неисправностью отопительных котлов, а также хлопков и утечек газа.

Обеспокоенность данным вопросом выразила руководитель республиканского Минздрава Татьяна Беляева.

Глава кабмина согласился с актуальностью проблемы и попросил Первого вице-премьера Манвела Мажонца и руководителя Госжилинспекции Сергея Касьянова дать разъяснения по ситуации и рассказать, какие меры принимаются органом жилищного надзора, чтобы повысить безопасность эксплуатации газового оборудования.

По мнению Манвела Мажонца, существуют две причины возникновения подобных случаев –использование некачественного контрафактного газового оборудования и отсутствие дымоходов.

Он подчеркнул, что для решения проблемы пользователям следует заключать договора на обслуживание с газоснабжающей организацией и предоставлять ей всю информацию об используемых приборах.

Источник: https://t.me/pravitelstvord/7381