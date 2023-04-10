Абдулмуслим Абдулмуслимов поручил проанализировать каждый случай младенческой смертности в Дагестане

В ходе заседания Оперштаба глава кабмина Абдулмуслим Абдулмуслимов обратил внимание на то, что младенческая смертность является одним из ключевых индикаторов уровня социально-экономического и культурного благополучия общества, эффективности здравоохранения.

«Для обеспечения стабильного снижения младенческой смертности чрезвычайно важно изучение динамики, причин и факторов, влияющих на ее уровень. Здоровье подрастающего поколения является важнейшим стратегическим ресурсом страны, так как здоровье подрастающего поколения – это здоровье нации в будущем», — заявил премьер.

Абдулмуслимов также отметил, что снизить смертность детей в первый год жизни можно только качественно проведенными медико-организационными мероприятиями, а для этого необходима определенная материальная база – это и современное оборудование, и помещения, в которых матери с детьми, а также медицинский персонал будут чувствовать себя комфортно.

Премьер-министр Дагестана поручил вице-премьеру Абдурахману Махмудову проанализировать случаи младенческой смертности, акцентируя внимание на тех муниципальных образованиях, где ежегодно фиксируется самый высокий показатель.