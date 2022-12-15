Абдулмуслим Абдулмуслимов поручил повысить качество законопроектной работы Правительства

Премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов в ходе заседания Правительства РД напомнил, что законопроектная деятельность Правительства относится к числу его важных полномочий.

«Но если говорить об итогах этой работы за 2022 год, то предваряя выступление участников заседания, отмечу, что из 23 законопроектов, запланированных к принятию в 2022 году, к настоящему времени принято 13, при этом 5 законопроектов из 23 были исключены из примерного Плана законопроектной деятельности по разным причинам, остальные находятся в стадии принятия и разработки.

К примеру, на 10 декабря в установленном порядке в Правительство НЕ внесен проект закона «О внесении изменений в Закон Республики Дагестан «О пчеловодстве», хотя согласно Плану, он должен был быть представлен в Правительство еще в августе.

Поэтому прошу руководителей республиканских органов исполнительной власти, ответственных за подготовку и представление законопроектов, своевременно принимать должные меры по внесению в Правительство РД законопроектов, предусмотренных примерным Планом, решениями Главы РД и Правительства РД. Правительственную Комиссия по законопроектной деятельности также прошу активизировать подготовку предложений по совершенствованию регионального законодательства», — сказал глава кабинета министров.