Абдулмуслим Абдулмуслимов поручил Минцифры Дагестана усилить работу по популяризации возможности получения госуслуг в электронном виде

Поручение Председатель Правительства озвучил в ходе заседания Оперативного штаба.

Как отметил премьер-министр, в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» развивается такое направление, как предоставление социально значимых услуг населению в электронном формате, что делает процесс их получения максимально простым и комфортным – можно получить какую-либо услугу, буквально, не выходя из дома.

«Минцифры республики совместно с муниципальными образованиями необходимо провести работу по популяризации среди населения такой возможности», — сказал премьер.