Абдулмуслим Абдулмуслимов попросил прокуратуру подключиться к изучению причин летальных исходов от гриппа

Глава кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов в ходе совещания по эпидемиологической ситуации по гриппу и кори сообщил, что наибольшее превышение эпидемического порога заболеваемости наблюдалось в последние недели декабря 2022 года и в начале января 2023 года.

«Особого внимания требует ситуация с высокой летальностью от гриппа, зарегистрированная в республике в этом сезоне.

На данный момент зарегистрировано 10 летальных случаев — 6 взрослых и 4 ребенка. Необходимо тщательно изучить каждый случай и установить причины, которые привели к таким тяжелым последствиям, а также принять оперативные меры по устранению выявленных ошибок и нарушений при оказании медицинской помощи на всех этапах.

На совещании сегодня присутствует представитель прокуратуры, хотел бы вас попросить взять эти вопросы на контроль, изучить ситуацию по всем случаям с анализом принятых мер медучреждениями», — заявил премьер.