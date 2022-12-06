Абдулмуслим Абдулмуслимов подвёл итоги уходящего года, а также обозначил планы развития на 2023 год

По словам Председателя Правительства Республики Дагестан, сложившаяся ситуация в экономике региона имеет двоякое значение. «С одной стороны это стресс, а с другой — как «окно возможностей», — отметил премьер, дополнив, что основной задачей здесь является поиск новых балансов.

«В этом направлении мы оказываем всестороннюю поддержку. Только с начала текущего года 18 предприятий получили субсидии на возмещение затрат на приобретение машин и оборудования на общую сумму 50 миллионов рублей.

Кроме того, республика активно включилась и в федеральную повестку. В 2023 году в рамках единой региональной субсидии республика получит 118 млн рублей из федерального бюджета на поддержку промышленных предприятий», — добавил Абдулмуслимов.

Касательно экономического развития, премьер указал на то, что положительная динамика промышленного производства в Дагестане будет обеспечена за счёт реализации стратегических проектов, в числе которых «Город обувщиков». Данная инициатива предполагает строительство и модернизацию действующих обувных фабрик.

«Общий объем инвестиций до 2030 года оценивается у 6,9 млрд рублей, это позволит создать 1,6 тыс. рабочих мест», — уточнил Председатель Правительства Республики Дагестан.