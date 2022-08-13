Абдулмуслим Абдулмуслимов подверг критике темпы работ в строящейся по поручению Сергея Меликова школе в селе Львовский №1

Стройшлощадку школы на 216 ученических мест посетил Председатель Правительства Дагестана сегодня.

Напомним, год назад руководитель региона посещал аварийную местную школу, после чего поручил построить в селе новое образовательное учреждение.

Объект возводится в рамках республиканской инвестпрограммы.

По словам представителя Единой дирекции государственного заказчика застройщика, на объекте работают 10-20 человек.

Темпы строительства, по оценке, отстают от графика на 2 месяца, но подрядчик заверяет, что завершит все строительные работы к концу 2022 года.