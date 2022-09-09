Абдулмуслим Абдулмуслимов подверг критике работу по реализации ряда нацпроектов в Дагестане

На заседании Правительства Республики Дагестан обсудили реализацию нацпроектов. Председатель правительства напомнил, что на прошлом заседании Оперативного штаба по обеспечению устойчивости развития экономики обратил внимание глав муниципалитетов на недостаточность освещения мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения Расула Гамзатова на территории районов и городов. Ряд руководителей оперативно отреагировали.

Отдельно он отметил работу мэра Махачкалы Салмана Дадаева. На экранах и билбордах города уже установлены соответствующие баннеры с фотографиями поэта и его стихами на основных улицах столицы.

Перейдя к обсуждению повестки, Абдулмуслим Абдулмуслимов заслушал доклады кураторов нацпроектов среди вице-премьеров и руководителей министерств о ходе реализации нацпроектов.

На этот год запланировано заключение 1169 контрактов. За 8 месяцев текущего года заключен 951 контракт (81,4 %) из всех запланированных. Кассовое исполнение из 29,4 млрд рублей освоено 11,3 млрд рублей, то есть около 40%.

За 8 месяцев текущего года на реализацию национальных проектов профинансировано 14,6 млрд руб. (49,6% от общего объема). Кассовое исполнение — 29,4 млрд рублей освоено 11,3 млрд рублей (38,5%).

Так, по оперативной информации, кассовое исполнение нацпроекта «Демография» на 1 сентября 2022 года составило 3 млрд 977 млн руб. или 59,5 % к общему объему. Заключено 78 контрактов из 83 запланированных на 2022 год, что составляет 94% на общую сумму 1 млрд 869 млн рублей.

Абдулмуслим Абдулмуслимов поручил министерствам и ведомствам, а именно главным распорядителям бюджетных средств, курирующим вице-премьерам обратить внимание на информацию Комитета по госзакупкам РД, взять за основу в работе и принять меры по своевременному исполнению мероприятий по нацпроектам.