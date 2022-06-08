Абдулмуслим Абдулмуслимов подверг критике ход капремонта в школах Кизлярского района

Председатель Правительства Абдулмуслим Абдулмуслимов проверил ход капитального ремонта двух учреждений — МКОУ «Победовская средняя общеобразовательная школа» в селе Южное и «Косякинская средняя общеобразовательная школа» в селе Косякино.

В обеих школах проходит капитальный ремонт по федеральной государственной программы. Первой делегация посетила Косякинскую школу, построенную в 1988 году. В 2021-2022 учебном году обучались 410 учащихся. Школа работает в двухсменном режиме. Для 82 детей из близлежащих сел организован подвоз.

В школах проводится демонтаж полов, замена окон, кровли и фасадов. Проводятся все необходимые внутренние работы. Ознакомившись с ходом капремонта двух объектов, Абдулмуслим Абдулмуслимов подверг критике качество и темпы проводимых работ.