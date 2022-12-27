Абдулмуслим Абдулмуслимов почтил память жертв авиаудара в Луганске

В рамках рабочей поездки в ЛНР премьер-министр Республики Дагестан Абдулмуслим Абдулмуслимов вместе с заместителем Председателя Правительства ЛНР Анной Тодоровой возложил цветы к памятнику погибших мирных жителей в 2014 году в результате авиаудара со стороны вооружённых сил Украины.

Участники церемонии почтили память погибших минутой молчания.

Памятный знак «Жертвам авиаудара 2 июня 2014 года» установлен в сквере им. Героев Великой Отечественной войны напротив Дома Правительства ЛНР в 2018 году. Как отмечают жители ЛНР, авиаудар стал «кровавой точкой отсчета» преступлений украинских боевиков в Луганске.