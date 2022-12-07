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Абдулмуслим Абдулмуслимов: «Почти все хакерские атаки на наши системы в 2022 году удалось отразить»

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Об этом на заседании Правительственной комиссии по защите информации заявил глава кабинета министров республики Абдулмуслим Абдулмуслимов.

По его словам, в 2022-м году в республике удалось сделать немало в части защиты информационных ресурсов.

«В частности, наш Республиканский центр обработки данных был дооснащен необходимыми средствами защиты, систематизирована работа по объектам критической информационной инфраструктуры.

Из многочисленных хакерских атак на наши системы практически все атаки отражены, утечки персональных данных в текущем году не допущены», — сказал глава кабмина.

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