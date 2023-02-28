Абдулмуслим Абдулмуслимов поблагодарил всех, кто оказывал содействие деятельности Правительства РД

Слова благодарности он выразил Администрации Главы и Правительства Республики Дагестан и коллегам из федеральных органов.

В частности, представителям правоохранительного и надзорного блока – прокуратуре РД, МВД по РД, Управлению ФСБ по РД, Следственное управление Следственного комитета РФ по РД, Управлению Минюстиции РФ по РД.

Финансовому и имущественному блоку – Управлению Федерального казначейства по РД, УФНС по РД, Территориальному управлению Росимущества в РД, Управлению Росреестра по Республике Дагестан, Территориальному органу Федеральной службы государственной статистики по РД.

«Хочу поблагодарить всех за проводимую работу по обеспечению правопорядка и общественной безопасности в республике, создание условий для эффективного функционирования ее экономики.

Также хочу поблагодарить наших земляков – сенаторов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы Российской Федерации – за поддержку всех наших инициатив, оказываемую меценатскую и спонсорскую помощь. Выражаю благодарность руководителям религиозных общин за вклад в поддержание межнационального мира и воспитание молодежи.

Не могу не отметить работу глав органов местного самоуправления: Вы напрямую работаете с народом, и соответственно, несете основной груз ответственности», — сказал глава кабмина.

Отдельно Председатель Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов поблагодарил СМИ за своевременное и объективное освещение всех мероприятий, происходящих в республике, в том числе связанных с работой регионального Правительства.