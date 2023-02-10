Экономика

Абдулмуслим Абдулмуслимов поблагодарил Совет Федерации за поддержку закона о против опустынивания земель

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В ходе встречи с Первым заместителем Председателя Совета Федерации Андреем Яцкиным глава кабмина Дагестана поблагодарил за поддержку законопроекта «О внесении изменений в Федеральный закон «О мелиорации земель».

На этой неделе в Госдуме рассмотрели законопроект, подготовленный к первому чтению. Ранее он неоднократно обсуждался на площадке Совета Федерации, его инициатором является глава дагестанского кабинета министров.

Законопроект позволит принять меры, направленные на сохранение сельскохозяйственных земель и пастбищ от опустынивания.

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