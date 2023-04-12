Абдулмуслим Абдулмуслимов передал ключи от 23 новых автобусов директорам школ республики

Торжественная церемония передачи транспортных средств состоялась на площади Махачкалы с участием премьер-министра Дагестана.

Как сообщил Абдулмуслим Абдулмуслимов, автобусы приобретены за счет средств федерального бюджета на общую сумму свыше 50 млн рублей.

В частности, закуплены 2 автобуса ГАЗ вместимостью до 20 человек, 5 автобусов вместимостью до 12 человек, 16 автобусов вместимостью до 24 человек.

Транспорт будет направлен в школы Ахвахского, Акушинского, Гунибского, Дахадаевского, Карабудахкентского, Каякентского, Кизилюртовского, Кулинского, Табасаранского, Хунзахского, Хасавюртовского районов и городов Махачкала, Буйнакск Каспийск, Кизилюрт.