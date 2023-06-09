Общество

Абдулмуслим Абдулмуслимов передал дагестанским борцам вольного стиля настоящий горский салам от Сергея Меликова

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«Наш Глава республики Сергей Алимович Меликов очень интересуется спортом, в молодые годы он активно занимался, имеет медали и всем спортивным мероприятиям уделяет особое внимание. И когда мы обсуждали встречу с вами, он просил передать вам горячий, самый настоящий горский салам! Будем следить, болеть и переживать, удачи вам!», — сказал премьер-министр.

Чемпионат России по спортивной борьбе среди мужчин и женщин пройдёт с 19 по 25 июня в Каспийске. Его участниками станут около 600 спортсменов из 45 регионов страны.

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