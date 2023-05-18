Абдулмуслим Абдулмуслимов: Пациенты онкоцентра вынуждены выстраиваться в очередь в регистратуру с 5 утра

В ходе заседания Правительства Республики Дагестан Абдулмуслим Абдулмуслимов констатировал рост числа обращений в правительство от граждан по поводу качества медицинской помощи.

И поводов для этого, по мнению премьера, сейчас достаточно: «Пациенты жалуются на бесконечные очереди в поликлиниках республики, на невозможность попасть к нужному врачу даже через портал Госуслуг, на регулярные сбои в работе электронной регистратуры, на отсутствие лекарств, длительные сроки ожидания медицинской помощи и так далее.

К примеру, чтобы попасть на прием к врачу-онкологу в Республиканский онкологический центр, пациентам приходится выстраиваться в очередь в регистратуру с 5 утра.

Несмотря на открытие в отдельных районах и городах 5 центров онкологической помощи, проблема этой очередности сохраняется».

Премьер поручил Минздраву РД пересмотреть организацию работы в онкоцентрах.

«Прошу министра здравоохранения Татьяну Васильевну пересмотреть организацию работы указанных центров, провести анализ и командировать туда специалистов для надлежащей организации работы», — поручил премьер.