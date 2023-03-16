Абдулмуслим Абдулмуслимов ознакомился с ходом производства стеклянной тары на заводе в ДагОгнях

Премьер-министр Республики Дагестан прибыл на производственную площадку ООО «ДагестанСтеклоТара» и осмотрел территорию цеха «Евротара».

Как рассказал генеральный директор ООО «ДагестанСтеклоТара» Патахудин Магомедов, в цеху «Евротара» в настоящее время эксплуатируются стекловаренная печь мощностью до 120 тонн в сутки и две стеклоформующие машинолинии чешского производства.

Выпускаемая продукция — бесцветная стеклянная тара, предназначенная для пищевой промышленности.

Напомним, что ООО «ДагестанСтеклоТара» – старейшее предприятие стекольной промышленности России, его называют флагманом стекольной промышленности республики.