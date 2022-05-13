Абдулмуслим Абдулмуслимов оценил ход строительства школы в селе Ленинаул Казбековского района

Делегация Правительства Республики Дагестан под руководством Абдулмуслима Абдулмуслимова посетила Казбековский район. В рамках визита Председатель Правительства РД оценил строительство школы в селе Ленинаул. Объект возводится в рамках Республиканской инвестиционной программы. Строительство уже завершено на девяносто процентов.

По словам главы Казбековского района Гаджимурада Мусаева, школа к 1 сентября 2022 года откроет двери для учеников. Здесь смогут учиться более четырёхсот учеников. Абдулмуслим Абдулмуслимов, в свою очередь, обратил внимание на важность контроля за качеством закупаемого оборудования и проведения необходимых коммуникаций.