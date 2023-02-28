Абдулмуслим Абдулмуслимов отметил роль Сулеймана Керимова в модернизации аэропорта Махачкалы

Переходя к транспортной отрасли, Председатель Правительства Дагестана подчеркнул, что республика является одним из немногих регионов страны, где получили развитие практически все виды транспорта.

По его словам, здесь многое сделано с непосредственной поддержкой сенатора Сулеймана Керимова – расширена пропускная способность аэропорта, открыт международный терминал и дальнейшее развитие аэропорта зависит от его модернизации и реконструкции.

«В 2022 году принято распоряжение Правительства РФ о выделении средств в сумме 13,1 млрд рублей на реализацию мероприятий второго этапа реконструкции аэропорта. Будет построена новая бетонная искусственная взлетно-посадочная полоса размером 3200×45 м, расширен перрон с увеличением мест стоянок до 20, и другие системы обслуживания и эксплуатации. Планируемые сроки реконструкции: 2023-2025 годы.

В принятии данного решения я хочу отметить ключевую роль Главы Республики Дагестан Сергея Алимовича Меликова, который продвигал данный вопрос на всех уровнях федеральной власти», — сказал Абдулмуслимов.