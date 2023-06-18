Абдулмуслим Абдулмуслимов открыл памятные доски погибшим на СВО жителям Ахвахского района

В церемонии открытия вместе с премьер-министром Дагестана принял участие глава Ахвахского района Магомед Муртазалиев.

Мемориальные доски посвящены погибшим при исполнении служебного долга участнику СВО Гаджи Хасуевичу Саидову и командиру отделения 80-й арктической мотострелковой бригады Саиду Магомедовичу Саидову.

Напомним, что в регионе по инициативе Главы Дагестана Сергея Меликова проводятся торжественные мероприятия по открытию мемориальных досок в память о погибших участников СВО. Они приурочены к наступающему Дню памяти и скорби.