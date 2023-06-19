Абдулмуслим Абдулмуслимов открыл памятные доски погибшим на СВО жителям Ахвахского района

Премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов в воскресенье, 18 июня, открыл памятные доски погибшим на СВО жителям Ахвахского района.

В церемонии открытия вместе с Председателем Правительства РД принял участие глава Ахвахского района Магомед Муртазалиев.

Мемориальные доски посвящены погибшим при исполнении служебного долга участнику СВО Гаджи Хасуевичу Саидову и командиру отделения 80-й арктической мотострелковой бригады Саиду Магомедовичу Саидову.

«Сегодня Российская Федерация переживает непростое время. Это новая история нашей России, и как никогда для нашего государства важно, чтобы такие мероприятия, которые прививают духовно-нравственные ценности и дух патриотизма, ставились во главу угла, проводились по всей России.

Мы будем вечно помнить подвиги наших бойцов, их семьи всегда могут рассчитывать на поддержку государства», — сказал на открытии Абдулмуслимов.

Напомним, что в регионе по инициативе Главы Дагестана Сергея Меликова проводятся торжественные мероприятия по открытию мемориальных досок в память о погибших участников СВО. Они приурочены к наступающему Дню памяти и скорби.