Герои Z

Абдулмуслим Абдулмуслимов открыл памятные доски погибшим на СВО жителям Ахвахского района

Оставить комментарий

Премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов в воскресенье, 18 июня, открыл памятные доски погибшим на СВО жителям Ахвахского района.

В церемонии открытия вместе с Председателем Правительства РД принял участие глава Ахвахского района Магомед Муртазалиев.

Мемориальные доски посвящены погибшим при исполнении служебного долга участнику СВО Гаджи Хасуевичу Саидову и командиру отделения 80-й арктической мотострелковой бригады Саиду Магомедовичу Саидову.

«Сегодня Российская Федерация переживает непростое время. Это новая история нашей России, и как никогда для нашего государства важно, чтобы такие мероприятия, которые прививают духовно-нравственные ценности и дух патриотизма, ставились во главу угла, проводились по всей России.

Мы будем вечно помнить подвиги наших бойцов, их семьи всегда могут рассчитывать на поддержку государства», — сказал на открытии Абдулмуслимов.

Напомним, что в регионе по инициативе Главы Дагестана Сергея Меликова проводятся торжественные мероприятия по открытию мемориальных досок в память о погибших участников СВО. Они приурочены к наступающему Дню памяти и скорби.

Также читают:

Героями не рождаются - героями становятся
Утверждены правила выдачи добровольцам удостоверен...
Наследник педагогической династии стал героем СВО
Героические поступки наших солдат никого не оставл...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *