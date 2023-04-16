Абдулмуслим Абдулмуслимов открыл новый стадион в Ногайском районе

Сегодня, 16 апреля, премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов в рамках рабочего визита в Ногайский район принял участие в торжественной церемонии открытия центрального стадиона в селе Терекли-Мектеб.

На открытии долгожданного спортивного объекта собрался актив района, пенсионеры и действующие игроки ногайской сборной, а также те, для кого строился стадион — местная молодёжь.

Началось мероприятие с церемонии перерезания красной ленты. Далее премьер-министр совершил символический первый ударил по футбольному мячу на новом поле.

В рамках мероприятия также выступили творческие и спортивные коллективы.

Выступая перед гостями и участниками торжества, Абдулмуслим Абдулмуслимов поприветствовал всех от имени Главы республики Сергея Меликова и отметил, что сегодня на территории Ногайского района, действительно, долгожданное и значимое событие для всех, кто любит заниматься спортом.

«Это первый и единственный стадион в северной зоне Дагестана. К территории стадиона примыкает парк им. Капельгородского, основанный в 1913 году и школа им. Кадрии. Ученики этой школы и воспитанники детской юношеской спортивной школы ранее проводили занятия на старом стадионе, где бывший игрок дагестанского футбольного клуба «Анжи» Алан Ярикбаев тренировал детей.

Рассчитываю, что ввод в эксплуатацию данного объекта позволит всем желающим в районе профессионально заниматься футболом и легкой атлетикой, даст старт в будущее, откроет новые возможности для развития спорта и физической культуры всей северной зоны республики, вырастит будущих чемпионов для Дагестана и России.

Ведь в настоящее время все силы и средства республики направлены на то, чтобы жители дагестанских сел имели такие же возможности, как городские жители.

Уверен, что в ближайшее время мы откроем еще целую серию новых объектов в районе. Желаю вам всем новых спортивных успехов, всего хорошего и отличного настроения», — подчеркнул премьер-министр республики.

Отметим, что объект спроектирован и возведен в рамках Республиканской инвестиционной программы, за счет республиканских средств.

Общая сметная стоимость объекта составила 45,7 млн рублей.

Общая площадь стадиона составляет около 6 тыс. кв. метров, он спроектирован и возведен в рамках Республиканской инвестиционной программы, за счет республиканских средств. Общая стоимость объекта — 45,7 млн рублей.

На стадионе построено футбольное поле, четыре легкоатлетические беговые дорожки, трибуны на 625 посадочных мест, установлены раздевалки для спортсменов.

Спортивное сооружение отвечает всем современным требованиям для проведения как общереспубликанских, так и всероссийских спортивных мероприятий по футболу и легкой атлетике.

Напомним, стадион построен по поручению Главы Дагестана Сергея Меликова, соответствующее поручение о возведении данного объекта он дал в 2021 году по итогам рабочей поездки в Ногайский район.