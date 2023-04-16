Абдулмуслим Абдулмуслимов открыл новый современный стадион в Ногайском районе

Глава кабмина республики Абдулмуслим Абдулмуслимов в рамках рабочего визита в Ногайский район принял участие в торжественной церемонии открытия центрального стадиона в селе Терекли-Мектеб.

Общая площадь стадиона составляет около 6 тыс. кв. метров, он спроектирован и возведен в рамках Республиканской инвестиционной программы, за счет республиканских средств. Общая стоимость объекта — 45,7 млн рублей.

На стадионе построено футбольное поле, четыре легкоатлетические беговые дорожки, трибуны на 625 посадочных мест, установлены раздевалки для спортсменов.