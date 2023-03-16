Абдулмуслим Абдулмуслимов открыл новую поликлинику на 200 посещений в смену в ДагОгнях

Председатель Правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов принял участие в торжественном открытии новой поликлиники на 200 посещений в смену в г. Дагестанские Огни.

В торжественной церемонии также приняли участие министр здравоохранения РД Татьяна Беляева и глава города Дагестанские Огни Джалалутдин Алирзаев.

Премьер-министр отметил, что новая поликлиника отвечает всем современным требованиям и оснащена необходимым оборудованием, на закупку которого из республиканского бюджета было выделено более 130 млн рублей.

Строительство объекта велось в рамках реализации Республиканской инвестиционной программы. На эти цели из республиканского бюджета было выделено свыше 300 млн рублей. Объект считался долгостроем.