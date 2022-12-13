Здравоохранение

Абдулмуслим Абдулмуслимов открыл новую больницу в селе Нурадилово Хасавюртовского района

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Участковая больница с коечной мощностью на 15 единиц и врачебной амбулаторией на 50 посещений в смену — структурное подразделение Хасавюртовской ЦРБ.

На строительство было выделено около 39 млн рублей и еще около 9 млн руб. — на благоустройство территории больницы.

Глава кабмина Дагестана поздравил жителей села с открытием социально значимого объекта. Он отметил, что ввод в эксплуатацию данного объекта позволит обеспечить оказание качественной медицинской помощи как детскому, так и взрослому населению, численность которого в населенном пункте составляет более 4,5 тысяч человек.

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