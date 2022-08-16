Абдулмуслим Абдулмуслимов: «Отдельные «шустрые», воспользовавшись своим ресурсом закрепили за собой десятки, сотни и даже тысячи гектаров земель»

В рамках конференции Председатель Правительства Республики Дагестан Абдулмуслим Абдулмуслимов заявил, что в республике имеется более тысячи гектаров виноградопригодных земель, которые нужно вовлекать в оборот:

«Есть реальные инвесторы, но вопросы не решаются. А виноград – это прежде всего рабочие места на селе, хорошие налоги в бюджеты разных уровней.

В начале реформ отдельные «шустрые», воспользовавшись своим ресурсом закрепили за собой десятки, сотни и даже тысячи гектаров земель. Некоторые сами не могут их использовать и не хотят возвращать собственнику – республике, либо муниципалитету, а занимаются предоставлением в аренду, зарабатывая таким образом на нашей собственности. Администрации сел должны решать кому и на каких условиях предоставлять муниципальные земли, пополняя доходную часть муниципального бюджета», — отметил Абдулмуслимов.