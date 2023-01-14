Абдулмуслим Абдулмуслимов отчитал «Дагэнерго»

«Как вы справляетесь, если пол республики без света?» — возмутился Председатель Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов по итогу коллапса с электроснабжением Дагестана в связи со снегопадов. Отмечается, что ситуацию ухудшило и низкое давление в газовых сетях, что повысило нагрузку на электросети. В связи с большим количеством отключений по муниципалитетам люди вышли на митинги, перекрыли транспортные пути.

На заседании штаба ПАО «Россети Северный Кавказ» — «Дагэнерго» и МУП КЭС «Каспэнерго» дан ряд протокольных поручений.