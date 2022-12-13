Здравоохранение

Абдулмуслим Абдулмуслимов остался недоволен состоянием Хасавюртовской ЦГБ им. Р.П. Аскерханова

Оставить комментарий

Председатель Правительства Республики Дагестан посетил Хасавюртовскую центральную городскую больницу. Основанием для инспекции стали разного рода жалобы. В частности, граждане были недовольны состоянием лифтового оборудования, также имелся ряд вопросов касательно лекарственного обеспечения.

В рамках визита, Абдулмуслимов подверг критике состояние медучреждения. В частности, премьер указал на недопустимость нехватки медикаментов, особенно препаратов первой необходимости. В числе замечаний и ненадлежащие условия хранения медикаментов.

В ЦГБ Хасавюрта недавно сменилось руководство. Новому главврачу поручено исправить все недоработки и навести порядок.

Также читают:

В Роспотребнадзоре ждут, что пик заболеваемости CO...
Дагъустандиъ шинуьккарин кIебар ахтт вейя
Диссекция (расслоение) церебральных артерий и ишем...
Врач назвал симптомы постковидного синдрома

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.