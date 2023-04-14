Абдулмуслим Абдулмуслимов осмотрел самый крупный фундучный сад в России

Председатель Правительства Дагестана в ходе визита в Сулейман-Стальский район ознакомился с реализацией инвестпроекта по закладке самого крупного фундучного сада России площадью более 1 тыс. га, реализуемого ООО «Полоса».

Первая закладка фундука произведена в 2019 году на площади 140 га, основным высаживаемым сортом фундука является сорт «Ата-баба». Количество саженцев на 1 га — 666 штук.

Выход садов на проектную мощность запланирован к 2025 году. В планах расширить фундучный сад до 3 тысяч гектаров.

Участвующий в реализации проекта депутат НС Дагестана Имам Яралиев поблагодарил Абдулмуслима Абдулмуслимова за поддержку проекта, отметив, что без его участия и полученной господдержки реализация была бы невозможна.