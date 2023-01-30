Экономика

Абдулмуслим Абдулмуслимов осмотрел производственные цеха Концерна «КЭМЗ»

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Председатель Правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов в сопровождении правительственной делегации прибыл в Кизлярский электромеханический завод для участия в I-ой Республиканской научно-практической конференции «Мирзабековские чтения», приуроченной 85 – летию видного советского и российского государственного деятеля Абдуразака Мирзабекова.

До начала официальной части для почетных гостей проводят экскурсию по заводу, также они ознакомятся с выставкой достижений АО «Концерн КЭМЗ» и фотовыставкой, посвященной деятельности юбиляра.

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