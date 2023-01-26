Общество

Абдулмуслим Абдулмуслимов осмотрел музей спортивной славы Дагестана

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Экскурсию для Председателя Правительства Дагестана провел заведующий музеем, известный спортивный журналист Мурад Канаев.

В экспозиции музея – разделы, посвященные развитию дагестанского спорта. Здесь собраны спортивные атрибуты, газетные вырезки, медали, кубки, разнообразная печатная продукция.

Также в музее проводится показ спортивных фильмов для детей из спортивных школ и туристов.

Абдулмуслим Абдулмуслимов признался, что является кандидатом в мастера спорта по гандболу и свои молодые годы посвятил этому виду спорта.

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