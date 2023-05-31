Абдулмуслим Абдулмуслимов осмотрел корпус МРТ онкологического центра

Правительство Дагестана приобрело суперсовременный 3-тесла МРТ-аппарат для Республиканского онкологического центра в конце 2021 года. Эксплуатировать его начали с 2022 года. Данное оборудование позволяет визуализировать малейшие изменения внутренних органов.

«Это уникальное оборудование, в стране таких очень мало. Возможности очень широкие – суммируя данные МРТ, КТ и ультразвука мы теперь более подготовленно можем идти в операционную, а значит больше шансов на положительный результат после операции, и более комфортное прохождение реабилитации», — сообщил главный врач республиканского онкоцентра Владимир Брежнев.