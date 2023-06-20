Абдулмуслим Абдулмуслимов оказал финансовую помощь двум семьям погибших в СВО, пострадавшим из-за стихии в городе Буйнакске

По поручению Председателя Правительства Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова двум семьям погибших в СВО дагестанцев, пострадавшим из-за стихии в Буйнакске, оказана финансовая помощь по 100 тысяч рублей.

Финансовую помощь получили семьи погибших Камала Раджабова и Шамиля Расулова. Дома буйнакцев сильно пострадали от проливных дождей и града. В результате стихии у семей Раджабовых и Расуловых испортилась крыша, из-за образовавшихся трещин затопило комнаты и испортилась мебель.

Также семьям будет оказана помощь и в проведении восстановительно-ремонтных работ в домах.

Напомним, что в результате сильных ливневых дождей с градом, прошедших 17 июня 2023 года на территории города Буйнакска, значительные повреждения получили жилые домостроения, социально значимые объекты и объекты электро-газоснабжения, автотранспорт.