Абдулмуслим Абдулмуслимов обсудил стратегию развития Карабудахкентского района

Совещание по вопросу решения проблем развития Карабудахкентского района Дагестана прошло 3 ноября под руководством Абдулмуслима Абдулмуслимова. Отметим, что население муниципалитета за 9 лет выросло на 18,7% и в 2021 году численность составляла 100 тысяч человек. Происходит развитие сельского хозяйства, виноградарства, дорожного хозяйства. Содействие Правительства РД требуется муниципалитету в области решения земельных проблем, лицензирования социальных объектов. Говорилось также о строительстве детского лагеря, строительстве дорожной сети на землях, входящих в собственность муниципалитета.

Все осуждённые вопросы вошли в протокольное поручения, которые будут направлены в ведомства и министерства для изучения и реализации.